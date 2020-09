Xbox: in arrivo l'applicazione di Apple TV+

Apple e Microsoft stanno collaborando per portare Apple TV+, più specificatamente l'intero ecosistema di Apple TV, sulle console Xbox. Per chi non lo conoscesse, Apple TV+ è un servizio in abbonamento stile Netflix con diversi contenuti esclusivi. Evidentemente la casa di Cupertino sta cercando di raggiungere più utenti di quelli che gli vengono garantiti dai suoi apparecchi.

L'applicazione di Apple TV per Xbox è stata resa disponibile ad alcuni tester selezionati, come verificato da Windows Central, sito solitamente ben informato sulle cose di Xbox.

Stando a quanto si è appreso, l'applicazione è identica a quella disponibile per le smart TV di LG e di Samsung. Soltanto l'interfaccia è stata leggermente rivista per funzionare al meglio con il controller di Xbox, invece che con un telecomando.

Interessante come Microsoft abbia consentito ad Apple di portare uno dei suoi servizi di punta su Xbox e allo stesso tempo fatichi a ottenere da Apple il consenso a lanciare l'Xbox Game Pass con Xcloud su app store.

In ogni caso si tratta di un servizio in più disponibile per i possessori di console Xbox, quindi è il benvenuto. Non sappiamo comunque se sarà lanciato insieme a Xbox Series X e Series S, ossia il 10 novembre, o se dovremo attendere un aggiornamento successivo per averlo.