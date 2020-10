Gigabyte annuncia Brix Pro: un mini-PC dotato di Tiger Lake e Intel Xe integrata

In meno di 1,2 litri di volume , il Brix Pro si basa su processori Intel Tiger Lake i3, i5 e i 7 con GPU Intel Xe integrata e doppio slot M.2 con interfaccia PCIe 4.0 NVMe, connettività con Type C Thunderbolt 4 e possibilità di output video a 5K.

In tutti i casi, il computer è dotato di due slot per moduli RAM DDR4 per un massimo di 64GB, 4 HDMI (2.0) e una Thunderbolt Type-C, 4 USB 3.2 e due posteriori, Wi-Fi 6, due slot M.2 per SSD (1 per PCIe 4.0 e un SATA) e alimentatore. Maggiori informazioni su caratteristiche e commercializzazione sul sito ufficiale di Gigabyte.