Dragon Ball Super: fan celebra Goku Ultra Istinto con un dipinto di oltre due metri

Nessuno può fermare un fan particolarmente determinato, men che meno un fan determinato a celebrare il Goku Ultra Istinto di Dragon Ball Super. Non ne siete completamente convinti? State a vedere, allora.



Questo fan di Dragon Ball Super, noto su Reddit come MukbangSon, ha dedicato all'Ultra Istinto di Goku (seguono spoiler, poco più avanti in questo articolo) un dipinto. Neppure troppo discreto, dato che l'illustrazione misura oltre due metri d'altezza: perfetta da appendere in soggiorno o in salotto, insomma, così da poterla mostrare agli ospiti. Eccola qui.