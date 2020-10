DiRT 5 su PS5 non supporta i salvataggi da PS4, dice Codemasters

DiRT 5 su PS5 non farà funzionare i salvataggi da PS4, come riferito dallo stesso account ufficiale del gioco su Twitter, rappresentando dunque un altro esempio della mancata funzione di cross-save tra una piattaforma Sony e l'altra.

Se di per sé può non rappresentare una notizia di grande rilevanza, si somma però agli altri casi emersi nei giorni scorsi come Yakuza: Like a Dragon, Marvel's Spider-Man Remastered e Maneater che hanno fatto emergere il caso di PS5 che a quanto pare non supporta i salvataggi da PS4 per i giochi con upgrade next gen, per il quale si attendono eventuali chiarimenti da parte di Sony.

"Attualmente, su Xbox, tutti i progressi possono essere trasportati da una generazione all'altra", ha riferito Codemasters nel tweet, confermando che i salvataggi possono essere trasportati da Xbox One a Xbox Series X e S, ma a quanto pare ci sono problemi sul fronte PlayStation, per quanto riguarda questo aspetto.

"Su PlayStation, le vostre creazioni Playground possono essere trasferite, ma altri progressi del gioco (Carriera, valuta in-game, livree salvate) non possono essere trasportate. Se questo dovesse cambiare, vi faremo sapere!"

Dunque c'è ancora spazio per eventuali cambiamenti di programma su questo fronte. L'idea, che era già emersa nei giorni scorsi, è che la possibilità di trasferire i salvataggi non sia legata a un sistema centralizzato come quello presente nell'ecosistema Xbox (legato probabilmente allo Smart Delivery) ma sia affidata a soluzioni trovate di volta in volta dagli stessi sviluppatori. Sembra inoltre che sia più semplice trasferire elementi che vengono salvati su server, come probabilmente le creazioni Playground di DiRT 5, o i salvataggi di Marvel's Avengers, che infatti possono essere trasferiti da PS4 a PS5, rispetto ai dati salvati in maniera standard su console.