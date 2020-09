PS5 non supporta i salvataggi da PS4 per i giochi con upgrade next gen?

PS5 a quanto pare non supporta i salvataggi da PS4 per alcuni giochi cross-gen: sebbene la quantità di questi sia ancora esigua, la frequenza con cui tali casi sono emersi in questi giorni ha fatto subito scattare l'allarme tra i giocatori sul fatto che possa essere un problema esteso.

Il primo caso emerso è stato quello di Marvel's Spider-Man Remastered, nel quale i salvataggi originali non funzionano sulla versione aggiornata per PS5, ma proprio nelle ore scorse siamo venuti a sapere che anche Yakuza: Like a Dragon, che recentemente ha ricevuto una data di uscita anche sulla console Sony, non supporta i salvataggi dalla versione PS4, nonostante la presenza dell'upgrade gratuito da una versione all'altra. La preoccupazione sulla diffusione del problema è peraltro sostenuta anche da Gene Park, giornalista del Washington Post che ha riferito di aver sentito "da parecchi sviluppatori che i salvataggi di PS4 non funzionano su PS5, mentre Xbox Series X sembra non avere questo problema".

Non sono gli unici casi: tempo addietro è emerso che anche Maneater, altro titolo che consente di passare gratuitamente dalla versione PS4 a quella PS5, non consente di trasferire i salvataggi dalla generazione attuale alla prossima per quanto riguarda le console Sony, tutti problemi che non sussistono per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, a quanto pare.

Da notare che l'inconveniente dei salvataggi non compare per quanto riguarda i giochi in retrocompatibilità standard, ma paradossalmente esiste solo per i giochi cross-gen che sono disponibili sia su PS4 che su PS5, con una versione dedicata appositamente alla nuova console.

Una parziale spiegazione della questione potrebbe derivare proprio dalle informazioni pubblicate dagli sviluppatori di Maneater per spiegare l'impossibilità del trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5: secondo quanto riferito, il gioco viene trattato come "applicazione separata" su PS5 rispetto a quella PS4, motivo per il quale tutti i trofei, i progressi e i salvataggi non si possono trasferire da una generazione all'altra.

Il medesimo gioco non è invece considerato una "applicazione differente" su Xbox Series X e Series S rispetto a Xbox One, motivo per il quale i salvataggi e gli obiettivi vengono trasferiti alla nuova generazione.

Restiamo in attesa di ulteriori delucidazioni da parte di Sony, il timore è che questa impossibilità di trasferire i salvataggi possa riguardare anche altri giochi in cui è previsto l'upgrade specifico per PS5, come Cyberpunk 2077 o Call of Duty: Black Ops Cold War, tanto per dirne un paio.