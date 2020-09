Resident Evil Village: qualche dettaglio dallo streaming "al buio" del TGS 2020

Resident Evil Village è stato protagonista di una delle presentazioni più bizzarre che si siano mai viste nell'ambito delle conferenze videoludiche, tuttavia dallo strano streaming "al buio" del TGS 2020 siamo in grado di trarre alcune informazioni.

Per chi non avesse seguito la vicenda, durante il panel di Capcom al TGS 2020 dedicato a Resident Evil Village il gioco è stato provato in diretta dagli sviluppatori, solo che non è stato mostrato al pubblico. In una delle situazioni più assurde e ridicole viste in occasioni del genere, durante lo streaming la telecamera inquadrava Eiko Kano alle prese con il gioco ma non lo schermo, dunque siamo stati in grado di vedere soltanto le espressioni di Kano e ascoltare le indicazioni degli sviluppatori e il sonoro.

Sebbene la cosa sia sembrata quasi una presa in giro, Capcom ha giustificato tale strana soluzione dicendo che non poteva ancora mostrare il gameplay oltre quanto illustrato in precedenza con i trailer ufficiali, ma dalla prova è stato comunque possibile dedurre alcuni elementi interessanti su Resident Evil Village. Nella fattispecie, queste sono le informazioni emerse per l'occasione: