Red Dead Redemption 2: patch 1.24 disponibile, vediamo quali cambiamenti porta

Red Dead Redemption 2 è stato aggiornato ufficialmente con la patch 1.24, disponibile nelle ore scorse per PC, PS4 e Xbox One, che non sembra apportare grandi cambiamenti ma rappresenta comunque un'evoluzione importante per il gioco Rockstar Games.

Si tratta soprattutto di un update votato ad apportare maggiore stabilità a Red Dead Redemption 2, con la correzione di vari inconvenienti e una generale stabilizzazione del software non meglio specificata. Di fatto, nelle note ufficiali non si entra molto nel dettaglio ma vengono menzionate alcune correzioni.

In particolare, nella documentazione ufficiale si parla della sistemazione di alcuni crash che sono stati riportati precedentemente all'interno del gioco e la correzione di problemi di stabilità che colpivano il gameplay in modalità Storia e e in Red Dead Online, dunque all'interno dei due comparti principali del titolo Rockstar Games.

Inoltre è stato risolto un problema che impediva ad alcuni giocatori di entrare in Red Dead Online e che restituiva il codice di errore 0x99220000. Questo per quanto riguarda tutte le versioni in generale, poi ci sono alcune note specifiche per quanto riguarda la versione PC.

Su Windows, la patch 1.24 di Red Dead Redemption 2 sistema un problema che portava a crash lanciando il gioco a causa di un file corrotto legato alla mappatura di un tasto, inoltre viene corretto anche un altro problema che conduceva a crash lanciando il gioco utilizzando DirectX 12 su alcune versioni di Windows 7 e Windows 8.

Di recente è stato scovato un nuovo filmato nel gioco, mentre continuano a moltiplicarsi gli avvistamenti e i sospetti sul possibile arrivo degli zombi in Red Dead Online, dopo l'avvistamento dell'evento "Army of Fear".