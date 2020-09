Minecraft: votate il nuovo mob da inserire fra tre possibili creature

Minecraft sta per introdurre un nuovo mob tra le creature presenti nel mondo di gioco, ma per decidere quale utilizzare fra le tre proposte selezionate, Mojang ha deciso di rivolgersi al pubblico con una votazione ufficiale.

Come riferito nel video riportato qui sotto, la votazione per il nuovo mob di Minecraft verrà effettuata nel corso del Minecraft Live, ovvero il nuovo evento interamente dedicato al gioco Mojang che è stato organizzato al posto del classico Minecon, quest'anno impossibile da organizzare a causa delle regole sul distanziamento sociale per limitare la diffusione del coronavirus.

I tre candidati a diventare il nuovo mob ufficiale all'interno di Minecraft provengono da altri giochi della serie: troviamo l'Iceologer di Minecraft Dungeons, creatura che vive nella aree più fredde a glaciali e andrebbe ad occupare zone simili anche all'interno del gioco principale, poi il Moobloom di Minecraft Earth, ovvero una sorta di mucca con i fiori che le crescono sulla schiena e infine il Glow Squid sempre tratto da Minecraft Earth, un particolare calamaro luminescente che brilla sott'acqua.

I fan potranno dunque scegliere quale fra questi tre mob far entrare ufficialmente all'interno del mondo di Minecraft in pianta stabile, attraverso una votazione che avverrà durante il Minecraft Live il 3 ottobre 2020, direttamente attraverso Twitter seguendo l'account ufficiale del gioco Mojang, sostituendo dunque il festival tradizionale che, per il momento, è posticipato al 2022.