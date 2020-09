Resident Evil Village, un video diario racconta l'evoluzione di Ethan Winters

Ethan Winters, il protagonista di Resident Evil Village, ha subito una particolare evoluzione rispetto a quando lo abbiamo conosciuto per la prima volta, all'inizio di Resident Evil 7 biohazard.

È proprio questo il concetto alla base del nuovo video diario realizzato da Capcom in occasione del TGS 2020, pubblicato nell'ambito della stessa presentazione in cui la casa giapponese ha annunciato di voler portare Resident Evil Village anche su PS4 e Xbox One.

Partito come una persona qualunque, Ethan si è ritrovato improvvisamente ad avere a che fare con l'inquietante famiglia Baker durante la sua ricerca della moglie scomparsa, e questo lo ha cambiato profondamente.

In Resident Evil Village ritroveremo dunque il personaggio in una versione nuova, più consapevole delle sue capacità pur senza avvicinarsi allo stereotipo dell'agente speciale pronto a tutto che abbiamo visto negli episodi classici della serie.

Ciò a cui assisteremo sarà dunque un nuovo step narrativo per Ethan, un'ulteriore avventura da incubo che potrebbe chiudere l'arco di questo personaggio oppure consolidarlo.