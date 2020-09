Resident Evil Village in uscita su PS4 e Xbox One? Capcom ci sta provando

Resident Evil Village uscirà anche su PS4 e Xbox One? Capcom ha dichiarato al TGS 2020 di star provando a portare il gioco sulle piattaforme di attuale generazione.

L'annuncio della casa di Osaka conferma i rumor riportati da Dusk Golem sulla natura cross-gen di Resident Evil Village: un ulteriore centro per l'ormai ben noto insider.

Ovviamente non è dato sapere se questa decisione dipenda o meno dalle tanto chiacchierate difficoltà a sviluppare il gioco per PS5, ribadite di recente sempre da Dusk Golem.

"So che alcuni sostengono che mi stavo arrampicando sugli specchi perché prima ho detto che Resident Evil Village era un titolo cross-gen, poi che non lo era e quindi, prima del TGS, che lo era di nuovo", ha scritto l'insider su Twitter dopo l'annuncio.

"Non ho cambiato idea perché sono confuso, ma semplicemente perché la situazione del gioco è cambiata nel corso dello sviluppo. Ora puntano nuovamente su di una produzione cross-gen."

I know some tried to say because I said it was cross-gen, then it wasn't, then before TGS said it was again I was making it up. The actual reason for this is not that I'm confused, just the status of that has been changing during dev, but gunning for a cross-gen game again now.