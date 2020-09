Resident Evil Village cross-gen: l'uscita su PS4 e Xbox One verrà annunciata a breve?

Resident Evil Village sarà un titolo cross-gen, stando alle ultime dichiarazioni del noto insider Dusk Golem: l'uscita del gioco su PS4 e Xbox One verrà annunciata a breve.

La stessa fonte aveva ribadito di recente le difficoltà di PS5 a gestire Resident Evil Village, parlando di come il progetto fosse stato inizialmente inteso per una pubblicazione anche sulle piattaforme di attuale generazione.

Ebbene, qualcosa dev'essere cambiato negli ultimi giorni, visto che Dusk Golem ha scritto un tweet in cui si è detto molto sicuro della notizia: "Ho avuto conferma al 100% che il gioco è ancora un prodotto cross-gen, e questa cosa verrà presto rivelata ufficialmente. Il periodo di uscita è ancora fissato alla prima metà del 2021."

Il palcoscenico più probabile per un annuncio del genere è chiaramente il TGS 2020, dove Resident Evil Village sarà protagonista insieme a Monster Hunter. Sarà così che andranno le cose?

Di certo Dusk Golem non interverrà ulteriormente sulla questione, almeno per il momento: l'insider ha scritto su Twitter che non posterà nulla riguardante Resident Evil Village finché non arriveranno le notizie ufficiali.

So I've said before that I know for a fact (before COVID) this game was launching a cross-gen game aiming for a January 2021 release date.

Let me just say I got 100% confirm the game is still cross-gen, that will be revealed soon, release date is still aiming for first-half 2021.