Arkane Studios, autori di Dishonored e Prey, lavorano a due giochi nuovi non annunciati

Arkane Studios sta lavorando a due nuovi giochi non ancora annunciati, nonostante siano già impegnati su Deathloop, dunque gli autori di Dishonored e Prey sono decisamente attivi di recente e potrebbero esserlo ancora di più dopo l'ormai famosa acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Come sappiamo, Microsoft ha acquisito Bethesda e tutti i team collegati tra i quali figura appunto Arkane Studios, uno dei team più apprezzati dai giocatori visti i successi raccolti con la serie Dishonored e con Prey, che fanno guardare con grande curiosità anche al prossimo Deathloop, curiosamente annunciato come esclusiva PS5.

Alcuni nuovi annunci di lavoro fanno pensare che Arkane stia lavorando ad altri due giochi nuovi non ancora annunciati: un progetto viene portato avanti dalla divisione Arkance France, che si è occupata in precedenza di Dishonored 2, mentre l'altro viene sviluppato dalla sezione Arkane Austin, che ha creato Prey.

Non ci sono ancora informazioni sull'essenza dei progetti in questione, negli annunci di lavoro viene evidenziata la ricerca di Engine Programmer su entrambi i giochi ma non ci sono dettagli specifici, al di là del fatto che si tratti di titoli caratterizzati dal "nostro stile di simulazione immedesimante e gameplay emergente, in grado di creare diverse sfide".

Messa così, sembrano essere progetti in linea con lo stile dei titoli sviluppati in precedenza da Arkane, che come elemento in comune hanno soprattutto la prima persona e gli elementi ibridi, tra adventure e stealth, applicati alla struttura base da FPS. Attendiamo dunque maggiori informazioni su questi due giochi da parte del team, ora parte integrante degli Xbox Games Studios.