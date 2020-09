Emoji, nel 2021 ne arriveranno ben 217: prime immagini

Il 2020 non verrà di certo ricordato come un anno fortunato, ma ha permesso l'arrivo su smartphone Android e iOS di 117 nuove emoji. Vi sembravano già parecchie? Probabilmente non sapete ancora, allora, che nel 2021 ne arriveranno ben 217.



Esatto: 217 nuove emoji sono già previste per il 2021, arriveranno nel corso del prossimo anno. La conferma proviene direttamente dagli sviluppatori del Consorzio Unicode, che hanno approvato la lista definitiva nelle scorse ore. Tutte le nuove faccine faranno parte dello standard Emoji 13.1, esattamente come le 117 previste per il 2020.



Le nuove emoji per la maggior parte dei casi proporranno cambiamenti alla tonalità della pelle di quelle già presenti e disponibili per gli utenti. Però vi saranno anche icone completamente inedite: una faccina con la testa tra le nuvole, una donna con la barba, un cuore in fiamme, un altro fasciato, una emoji che sbuffa. E sono solo le prime svelate in anteprima.



Eccovi un'immagine, qual è la vostra preferita? Inizialmente era previsto uno slittamento dovuto al coronavirus, ma forse si riuscirà ad evitarlo: viceversa non saremmo già in possesso di tutte queste informazioni.