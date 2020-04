Emoji 2021 rimandate a causa del coronavirus

Attendevate con ansia l'annuncio e la distribuzione delle nuove Emoji 2021 su smartphone Android e dispositivi iOS, non è vero? E invece dovrete aspettare, e anche parecchio: tutto il progetto è slittato a causa del coronavirus.

Nel corso del 2020 avrebbero dovuto debuttare su smartphone tantissime nuove emoji mai viste prima, note come Emoji 2021: ma adesso il loro rilascio è stato cancellato, e rimandato in linea di massima al prossimo anno (2021). La conferma arriva in queste ore da Unicode, un consorzio che si basa proprio sulla realizzazione, approvazione e standardizzazione dei disegnini con cui gli utenti arricchiscono le proprie chat e conversazioni online.

La colpa è del coronavirus e della relativa pandemia, naturalmente. Lo ha confermato Mark Davis, presidenze del consorzio: "Nelle attuali circostanze i nostri collaboratori hanno già parecchio da fare, e purtroppo non riescono anche a creare le nuove emoji. Di solito a gennaio approviamo le nuove, poi le rendiamo disponibili a settembre. Ma quest'anno non riusciremo anche a crearne delle nuove".

Ecco dunque cosa accadrà nei prossimi mesi: la nuova versione di Unicode Standard verrà rimandata di sei mesi, da marzo 2020 a settembre 2020. Le nuove emoji che arriveranno saranno dunque solo quelle già approvate negli scorsi mesi, ma non ne verranno create di nuove, che a loro volta avrebbero dovuto debuttare sui dispositivi entro dicembre 2020. La creazione di nuovi contenuti è stata invece rimandata al 2021.