PlayStation Store: Fallout 76: Wastelanders e i giochi gratis

Scopriremo tutta la verità in fase di recensione, fra qualche giorno!

Una ripartenza convincente, dunque? Sul piano tecnico è indubbio che gli sviluppatori abbiano risolto la stragrande maggioranza delle problematiche che affliggevano Fallout 76 , e la mappa dell'Appalachia appare davvero interessante, con alcuni scorci suggestivi e una struttura ampia e affascinante: uno scenario perfetto per provare a rilanciare il gioco, al netto di una serie di elementi di debolezza che tuttavia sono ancora presenti e frenano un po' l'entusiasmo.

Ci si trova dunque ad affrontare un bel po' di incongruenze narrative, in particolare per via della necessità di introdurre rapidamente i comprimari al fine di diversificare il gameplay rispetto a quello che già conoscevamo e spingerci verso una nuova quest che funge da seguito rispetto alla campagna di base, in cui le inedite fazioni svolgono un ruolo di fondamentale importanza.

Il primo passo in tale direzione è rappresentato dal ritorno degli PNG , la cui presenza richiama senza dubbio alla memoria gli episodi classici della serie pur entrando in netto contrasto con quelle che erano le intenzioni originali degli autori, ovverosia fare in modo che fosse il giocatore a svolgere il ruolo di pioniere nell'inquietante mondo post-apocalittico che si stagliava di fronte ai suoi occhi dopo l'apertura dei primi Vault.

Disponibile nella ricca Deluxe Edition ( 69,99 euro ), che include non solo l'espansione ma anche il gioco base e un lungo elenco di contenuti extra, Fallout 76: Wastelanders prova a rilanciare l'esperienza forte dei tanti miglioramenti apportati nel corso di questi mesi.

PlayStation Store vede l'arrivo questa settimana di pochissimi nuovi giochi, con l'uscita più rilevante rappresentata da Fallout 76: Wastelanders , l'attesa espansione per l'action RPG prodotto da Bethesda che fa il punto sulla situazione a un anno e mezzo dal (poco entusiasmante) debutto.

I giochi gratis

Al fine di alleviare la quarantena ai tantissimi possessori di PS4, Sony ha pensato bene di dar vita all'iniziativa Play at Home, regalando due giochi che potranno essere scaricati da oggi al 5 maggio, e che una volta riscattati resteranno in maniera permanente nella libreria degli utenti. Si tratta di Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey.

Fra i titoli gratis per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di gennaio 2020, Uncharted: The Nathan Drake Collection è la raccolta rimasterizzata dei primi tre episodi della saga firmata Naughty Dog, che ha per protagonista appunto l'avventuriero Nathan Drake.

Scaltro, abile e fortemente attratto dai tesori nascosti, questo ormai iconico personaggio affronta una serie di coinvolgenti spedizioni insieme ad amici vecchi e nuovi, dal suo mentore Victor "Sully" Sullivan alle affascinanti Elena Fisher e Chloe Frazer, esplorando città perdute e affrontando di volta in volta i mercenari al soldo di potenti organizzazioni determinate a mettere le mani su quelle ricchezze prima di chiunque altro.

La formula action adventure confezionata dagli sviluppatori, che si evolve nel corso della trilogia assumendo tratti sempre più cinematografici e introducendo splendide transizioni dalle cutscene all'azione in-game, include interessanti fasi platform, stuzzicanti enigmi ambientali ma soprattutto coinvolgenti scontri a fuoco in cui potremo utilizzare diverse armi, spostandoci da una copertura all'altra mentre cerchiamo di eliminare i nemici uno ad uno, individuandone gli eventuali punti deboli.

La remaster valorizza l'esperienza aumentandone la risoluzione, migliorando l'effettistica e portando il frame rate a 60 fotogrammi, assicurando un impatto visivo di grande valore.

Journey è invece l'affascinante e originale avventura narrativa creata da thatgamecompany, anch'essa disponibile in passato per gli abbonati a PlayStation Plus.

Si tratta in questo caso di un viaggio breve ma intenso, poco interattivo eppure molto emozionante, che viene raccontato per immagini e suoni mentre il nostro avatar si muove all'interno di uno scenario ampio e suggestivo, dai panorami mozzafiato. Da soli o in compagnia di un altro utente, avremo modo di fare la conoscenza di luoghi e personaggi misteriosi, alla ricerca di una verità che viene rivelata solo al termine del nostro cammino.