Fallout 76: Wastelanders, il provato

Ricordate quel tempo ormai lontano nel quale Microsoft affermava che Xbox One avrebbe richiesto necessariamente il mai compianto Kinect per funzionare? Nonostante tutte le mosse giuste della casa di Redmond facciano apparire quel tempo come remoto, Bethesda tenta disperatamente di riportarlo alla mente, perché tutto il lavoro svolto sull'espansione Wastelanders di Fallout 76 appare come un gigantesco mea culpa e come il tentativo di recuperare terreno nei confronti di tutti i fan sbigottiti dalla deriva multiplayer dell'ultima iterazione della serie. Abbiamo avuto modo di provare per diverse ore la prossima espansione disponibile per tutti il prossimo 14 aprile e le sensazioni sono tante e dissimili, mai come questa volta.

Il nuovo corso dell’Appalachia

Partiamo da un presupposto che è alla base di Wastelanders: lì dove l'originale alla fine del 2018 ci metteva di fronte ad una regione inabitata, dove noi e gli altri fuorisciti dal vault 76 eravamo i primi a tornate in superficie, questa nuova espansione ambienta il tutto un anno più tardi, in un'Appalachia ben lontana dalla precedente desolazione. La risposta all'annosa domanda riguardante gli NPC di Fallout è quindi si, sono tornati e sono anche parecchi. Non fate l'errore di pensare di trovare dialoghi e scelte esistenziali ad ogni angolo della mappa, ma le prime ore di Wastelanders fanno respirare quell'aria da vecchio Fallout che tanto chiedevano i fan e che sembrava non potesse mai diventare realtà.

È da qui che però nasce l'annoso problema e sempre da qui deriva il paragone fatto in apertura con i primi vagiti della comunicazione legata ad Xbox One. La mancanza di abitanti e di conseguenza di scelte morali e rapporti con altri esseri senzienti veniva giustificata dalla narrazione stessa. La sensazione di far parte di un mondo vuoto del quale noi fossimo in qualche modo i pionieri, ha rappresentato quella spinta alla scoperta che, per chi ha provato ad andare oltre la corteccia di Fallout 76, si è tramutata in un dettaglio importante e caratterizzante del gameplay e dell'esperienza nel suo insieme. Questo elemento era in grado di fare il paio con una delle mappe più belle mai realizzate da Bethesda e una campagna che, nonostante tutto, si concludeva con un arco narrativo capace di toccare nel profondo la moralità di chiunque, nonostante la solitudine.

Ecco se avete capito cosa cerchiamo di dirvi è evidente che queste sensazioni si siano andate un po' perdendo, ritornando sulle proprie decisioni e modificando un sistema che, per forza di cose, non prevedeva certe tipologie di interazione. Questo tipo di sensazione si genera ancor di più nel qual caso decidiate di creare un nuovo personaggio. Noi abbiamo deciso di tentare entrambe le strade, riprendendo in mano la nostra campagna già conclusa ed iniziandone una nuova di zecca.

Il principio non cambia minimamente, se non per la necessità di raggiungere il livello 20 per poter portare avanti una quest che è, a tutti gli effetti, il sequel della campagna originale. Se tutto si fermasse a questo, l'implementazione degli NPC si sarebbe probabilmente rivelata più omogenea. Quel che non ci ha convinto è la necessità di incontrare immediatamente dei nuovi comprimari subito fuori dal Vault 76, anche quando appena iniziata la campagna. Non fraintendeteci, le nuove quest funzionano tutte sufficientemente bene e questo è quel che conta di più. D'altronde però l'effetto di straniamento, soprattutto le incongruenze narrative che si generano in alcune situazioni fortemente basata sulla solitudine, rendono l'immedesimazione piuttosto artificiosa. Questo dettaglio in un RPG per noi risulta importante e non riusciamo a passarci sopra quanto vorremmo.