Fortnite, visita gli accampamenti costieri di Skye

Visita gli accampamenti costieri di Skye è una delle nuove sfide di Fortnite Capitolo 2 della Settimana 7, e chiaramente come potrete facilmente capire anche dal nome fa parte del set Avventure di Skye, la ragazza che fa parte del Battle Pass della Stagione 2. In questa rapida guida vi aiuteremo a portarla a termine velocemente e facilmente, pronti?

Per completare la sfida visita gli accampamenti costieri di Skye non dovrete fare altro che raggiungere determinati luoghi sulla mappa di Fortnite Capitolo 2; il problema è che i falò in questione, segno di riconoscimento principale degli accampamenti, sono disseminati letteralmente ovunque e la missione ve ne conterà soltanto alcuni. Tutti i punti da visitare sono sul bordo più esterno della mappa in questione, in qualsiasi direzione (nord, est, sud, ovest).

Per fortuna abbiamo questo rapido video da mostrarvi, che vi permetterà di completare facilmente la missione di Skye in questione. Come potrete notare, alcuni accampamenti si trovano presso i Foschi Fumaioli, altri molto più a sud delle Brughiere Brumose, e via dicendo. Se avete un motoscafo o un elicottero, tutto sarà molto più semplice. Potete anche completare la sfida in partite differenti, e non nello stesso match.