PS5 sarà meno potente di molti PC da gioco, per gli sviluppatori di Quantum Error

Stando a Dakoda Jones e Micah Jones di TeamKill Media, al lancio PS5 potrebbe essere già meno potente di alcuni PC da gioco. Il duo, che si sta occupando dello sparatutto Quantum Error, ritiene quindi che l'attuale predominio tecnologico delle console next-gen possa durare davvero poco.

A differenza di quanto avvenne con PS4 e Xbox One, le specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X sembrano davvero incredibili, anche confrontate con molti dei PC da gioco attualmente sul mercato. I due sviluppatori ritengono che la possibilità di personalizzare il PC e la corsa allo sviluppo tecnologico potrebbero presto cambiare le carte in tavola, ripristinando i normali equilibri del mercato.

Il duo ha anche parlato dell'SSD di PS5. Secondo loro i giocatori possono aspettarsi diversi miglioramenti grazie all'introduzione di questo componente, molti dei quali già ampiamente riportati: tempi di caricamento più rapidi, schermate di caricamento invisibili durante il gameplay, pop in delle texture eliminato e altro ancora.

Per il resto vi ricordiamo che Quantum Error è in sviluppo per PS4 e PS5. Il gioco mira ai 4K / 60Fps (non su PS4 liscia, naturalmente).