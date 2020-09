Mass Effect Trilogy Remastered non uscirà su Nintendo Switch, dice Jeff Grubb

Mass Effect Trilogy Remastered non uscirà su Nintendo Switch, stando a quanto dichiarato dall'ormai noto giornalista Jeff Grubb nel corso di un intervento su GamesBeat.

Comparso nel listino di vari negozi, Mass Effect Trilogy Remastered è in effetti sempre stato associato alla console Nintendo e sarebbe clamoroso se alla fine il pacchetto non uscisse proprio su Switch.

Ad ogni modo, secondo Grubb il nome ufficiale del prodotto sarà Mass Effect Legendary Edition e dovrebbe arrivare nei negozi durante il mese di ottobre, dunque si tratta ormai di aspettare solo pochi giorni.

"Electronic Arts ha diversi giochi in arrivo su Nintendo Switch, ma Mass Effect di certo non rientra in questa lista", ha detto il giornalista di VentureBeat, che tuttavia non ha chiuso definitivamente le porte a tale possibilità.

"Non ancora, ad ogni modo. Se accadrà, tuttavia, non sarà nella finestra temporale di un anno che hanno stabilito nel loro ultimo meeting con gli azionisti."