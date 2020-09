Resident Evil Village e Monster Hunter protagonisti del TGS 2020 di Capcom

Resident Evil Village e Monster Hunter saranno protagonisti del TGS 2020 per Capcom, considerando che il publisher ha programmato due presentazioni in due giorni per mostrare al meglio il suo survival horror next gen per PC, PS5 e Xbox Series X e il nuovo capitolo dell'action RPG su Nintendo Switch.

Come riportato sul sito ufficiale di Capcom Asia, il 26 settembre sarà la volta di Monster Hunter: a partire dalle ore 12:00 locali (le 5:00 del mattino dalle nostre parti) ci sarà una presentazione che si occuperà prima brevemente di Street Fighter V Champion Edition con probabili novità in arrivo sul gioco, poi dalle 12:50 alle 2:30 locali (dalle 5:50 alle 7:30 dalle nostre parti) si passerà alla presentazione di Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Il 27 settembre sarà invece la volta di Resident Evil Village. Anche in questo caso si parte alle ore 5:00 italiane con una prima presentazione su Devil May Cry 5 Special Edition, la versione riveduta corretta ed espansa dell'action game annunciato per PS5 e Xbox Series X, per poi passare a una lunga presentazione di Resident Evil Village dalle 5:40 fino alle 6:40.

Per quanto riguarda il survival horror, sembra che l'evento sia suddiviso in 30 minuti di "presentazione", che potrebbero forse ospitare anche nuovi trailer e materiali vari, e altri 30 minuti di "Guest Talk", probabilmente con interviste e interventi da parte degli sviluppatori.