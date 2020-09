Fall Guys, Benvenuti su Cheater Island!

Gli sviluppattori se le inventano di tutte per combattere i cheater, coloro che per vincere solitamente si avvalgono di software in grado di migliorare le prestazioni dei loro personaggi, o che per primeggiare sfruttano bug o imperfezioni del gioco di turno. Quelli di Fall Guys, ma non sono i primi, per punire questi bari hanno avuto un'idea tanto intelligente quanto problematica: Cheater Island.

In pratica, nel primo mese di vita di Fall Guys, chi veniva beccato a giocare sporco sarebbe dovuto finire su dei server abitati soltanto da altri cheater come loro. Il problema è che inizialmente le tecniche per scovare i bari non erano così evolute, e il numero di giocatori in media molto più basso dei milioni che oggi si divertono quotidianamente con questo titolo, rendendo di fatto impossibile popolare con un numero sufficiente di persone questa particolarissima "isola". In questa fase, chiunque veniva riconosciuto come cheater, nel momento in cui iniziava a cercare una partita a cui partecipare finiva in uno stato di caduta permanente. Forse ve li ricordate anche voi quelli che urlavano a bug dalle caratteristiche simili, non sapendo che stavano inconsciamente ammettendo di essere dei maledetti bari. Strada facendo, gli strumenti in mano agli sviluppatori si sono evoluti, rendendo più facile beccare questi soggetti; fu così, con un numero finalmente sufficiente di giocatori, che le porte di Cheater Island si aprirono definitivamente... per richiudersi dopo pochissimi giorni!