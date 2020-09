Xbox Series S punta ai 1440p a 60 fps: Microsoft spiega tale scelta

Xbox Series S punta a offrire un gaming a 1440p e 60 fps, e Microsoft ha voluto spiegare questa scelta tecnica per bocca del system architect Jason Ronald.

"Abbiamo effettuato molte analisi circa cosa significhi davvero far girare un gioco a 4K e 60 frame al secondo per poi scalarlo a 1440p e 60 fotogrammi", ha detto Ronald ai microfoni di The Verge.

"La realtà dei fatti è che in questo caso non ti serve la stessa banda passante perché non hai bisogno di caricare mipmap di altissimo livello nella RAM. Naturalmente non ti serve neppure la stessa quantità di memoria."

Ronald ha spiegato alcuni giorni fa che saranno gli sviluppatori a decidere la risoluzione dei giochi su Xbox Series S, e potranno farlo sulla base di un gran numero di tecniche e soluzioni differenti.

"Gli sviluppatori possono scegliere di modificare la risoluzione per il loro gioco oppure utilizzare una risoluzione dinamica: espedienti che abbiamo visto molto spesso, in particolare verso la fine dell'attuale generazione di console."

Sul confronto fra Xbox One X e Xbox Series S, Ronald si è detto perplesso: "È molto difficile paragonare numeri come i teraflops fra una generazione e l'altra, perché li consideriamo in maniera differente."

"Parlando in generale, sul fronte della GPU Xbox Series S vanta effettivamente le stesse performance di Xbox One X, ma vi aggiunge feature next-gen come il ray tracing, il variable rate shading e i mesh shader."

"Tuttavia, ovviamente, quando si guarda al sostanziale passo in avanti compiuto per quanto concerne la CPU e le prestazioni I/O diventa chiaro come Xbox Series S sia stata disegnata per offrire una vera esperienza di nuova generazione, semplicemente a una risoluzione più bassa rispetto a Xbox Series X."