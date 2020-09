Xbox Series S è più potente di Xbox One X, ecco le differenze fra le due console

Xbox Series S è più potente di Xbox One X: il giornalista Tom Warren ha provato a spiegare le differenze fra le due console, evidenziando in particolare i target di performance.

L'approfondimento si è reso necessario dopo le notizie sul fatto che Xbox Series S non supporta i miglioramenti di Xbox One X in retrocompatibilità, il che ha spinto diversi utenti a pensare che la console next-gen economica di Microsoft segnasse in realtà un passo indietro dal punto di vista tecnico.

Ebbene, le cose non stanno affatto così. "C'è molta confusione", ha scritto Tom Warren. "Xbox One X punta ai 4K, ma lo fa senza un SSD e utilizzando un processore da laptop. La potenza che esprime è di 6 TFLOPS su architettura GCN, che sono molto diversi dai TFLOPS su architettura RDNA 2."

"Xbox Series S punta ai 1440p (non ai 4K!) con un SSD e un processore da PC fisso. Esprime la propria potenza nell'ambito di una architettura RDNA 2: 6 TFLOPS calcolati con la precedente architettura non sono come 4 TFLOPS sulla nuova. Non vi fissate su questi numeri, il punto è come Xbox Series S possa offrire un gaming a 1440p e fino a 120 fps."

"Ciò che Microsoft ha fatto con Xbox One X è stato inserire una GPU più potente in un sistema che non era disegnato per quello. È un po' come ficcare una GTX 1070 all'interno di un laptop: tutti gli altri componenti finiranno per fare da collo di bottiglia. La console riusciva a raggiungere i 4K, ma i core della CPU Jaguar lavoravano in sovraccarico."

"Gli sviluppatori non riuscivano ad alzare il frame rate in molti giochi su Xbox One X per via delle limitazioni del processore (vedi Destiny 2). Microsoft ha finalmente capito che la risoluzione non è la massima ambizione di tutti gli utenti, ma il frame rate lo è. Per questo ha creato due opzioni: Xbox Series S per giocare a 1080p / 1440p e Xbox Series X per giocare a 4K."