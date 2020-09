YouTube Music festeggia i 500 milioni di download con una nuova funzione

Vi sono due importanti novità per YouTube Music, celebre app disponibile su smartphone Android e dispositivi iOS finalizzata allo streaming musicale: il traguardo dei 500 milioni di download, e una funzionalità inedita che farà certamente la felicità degli utenti non paganti.

Nel mese di agosto 2020, YouTube Music ha ottenuto un enorme successo sul Google Play Store, raggiungendo finalmente la quota dei 500 milioni di download su mobile (non ha raggiunto TikTok, ma è comunque un buon risultato). Merito anche, probabilmente, di una serie di novità e miglioramenti tutti recenti: per esempio l'integrazione intelligente con Google Assistant, e una nuova implementazione con Google Maps. Non è escluso che questo record posa toccare nuove vette entro la fine del 2020.

Quasi per festeggiare il traguardo, YouTube Music ha deciso di ricevere una nuova funzionalità per Android, e quest'ultima renderà felici particolarmente gli utenti che non hanno ancora mai pagato l'abbonamento al servizio. Presto si potrà trasmettere la musica sul proprio account direttamente agli altoparlanti intelligenti, senza pagare; finora la "vecchia" funzionalità lo consentiva solo agli utenti in possesso di una sottoscrizione attiva.

Ciò non significa, ovviamente, che non saranno presenti alcune limitazioni: per esempio non si potranno creare le code di brani durante la trasmissione all'altoparlante. Torneremo ad aggiornarvi su YouTube Music non appena saremo in possesso di maggiori dettagli: voi utilizzate già abitualmente l'app di Google?