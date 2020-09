Iliad, nuove Simbox in Sicilia: ecco dove trovarle

A distanza di più di due anni dal suo arrivo in Italia, l'operatore francese iliad continua a potenziare la sua presenza "fisica" sul territorio nazionale. Nuove Simbox, nel momento in cui scriviamo, sono state installate infatti in Sicilia.

Non è raro che iliad decida di collocare nuove Simbox nei centri commerciale del paese: si tratta delle postazioni predisposte per l'attivazione delle nuove SIM. In Sicilia l'operatore ha collaborato con la catena Unieuro per un totale di sei installazioni tra Catania, Trapani e Palermo. Tutti questi centri si riveleranno fondamentali quando iliad sarà finalmente pronto al lancio della rete fissa e della sua fibra ottica.

Ecco dove trovare le nuove Simbox di iliad in Sicilia:

Unieuro Marsala di Via Mazara, 205, a Marsala (Trapani)

Unieuro Mazara Del Vallo in Viale Africa, 62, a Mazara del Vallo (Trapani)

Unieuro Trapani in Via Conte Agostino Pepoli, 2, a Trapani

Unieuro Alcamo in Via Giammara, 78, Alcamo (Trapani)

Unieuro Palermo La Torre in Via Assoro, 25b, Palermo

Unieuro Catania La Rena in Via San Giuseppe La Rena, 67, Catania