Xbox Series X e Series S nascondono l'ormai classico easter egg di Microsoft

Xbox Series X e Xbox Series S nascondono entrambe l'ormai classico easter egg che Microsoft imprime sul proprio hardware da alcuni anni: il messaggio "Hello from Seattle".

Si tratta di una vera e propria tradizione per la casa di Redmond, che si trova appunto vicino Seattle e che ha iniziato a includere questo saluto dai tempi dell'originale Xbox One, reiterandolo su Xbox One S.

Il saluto dei progettisti viene solitamente impresso in una zona nascosta della console, e infatti nel caso di Xbox Series X e Xbox Series S lo troviamo esattamente sul fondo, come dimostrano le foto pubblicate da Tom Warren.

Non appena saranno disponibili i primi teardown, immaginiamo inoltre che all'interno dello chassis di entrambe le macchine troveremo ulteriori easter egg, vedi ad esempio il piccolo Master Chief a cavallo di uno scorpione all'interno di Xbox One X.

