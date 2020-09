Jett: The Far Shore su PS5 salta il lancio, rimandato al 2021

Jett: The Far Shore è stato rimandato al 2021, dunque non sarà un gioco di lancio per PS5 come precedentemente supposto, con gli sviluppatori che hanno riferito di aver bisogno di più tempo per portare a termine i lavori.

Annunciato alla conferenza di presentazione di PS5, Jett: The Far Shore è il nuovo gioco di Superbrothers, autori anche del particolare Sword and Sworcery. Si tratta di un gioco ad ambientazione fantascientifica, incentrato soprattutto sull'esplorazione di ambientazioni varie e affascinanti, secondo lo strano stile del team tutto impostato sull'atmosfera e la scoperta.

Non ci sono ancora molti dettagli sul gioco, ma a quanto pare intanto è emerso con sicurezza che non si tratterà di un gioco di lancio PS5, contrariamente a quanto sembrava dalla prima presentazione.

"Al momento sembra che abbiamo bisogno di più tempo per portare Jett al livello qualitativo che vogliamo, per consentire alla squadra di completare questo viaggio interstellare nelle condizioni migliori", ha scritto il team in un comunicato.

Anche a causa del distanziamento causato dalle nuove norme di sicurezza legate alla pandemia da covid-19, Superbrothers ha dunque deciso di spostare Jett: The Far Shore al 2021, saltando di netto il momento del lancio di PS5 per poter presentarsi nella forma migliore comunque all'interno dei primi mesi della nuova console Sony, in attesa di una nuova data di uscita ufficiale.