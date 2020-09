The Legend of Zelda, Tom Holland sarà Link nella serie Netflix?

Netflix sta lavorando a una serie basata su The Legend of Zelda, e secondo alcuni rumor l'attore che interpreterà il personaggio di Link è Tom Holland, l'attuale Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Si è parlato della possibilità di una serie Netflix dedicata a The Legend of Zelda alcuni mesi fa, ma questo aggiornamento proviene da una fonte ritenuta molto attendibile, la stessa che ha rivelato l'ingaggio di Ben Affleck come Batman in The Flash e del prequel di The Witcher.

Insomma, sembra che la trattativa sia effettivamente in corso e potrebbero arrivare a breve degli annunci, sebbene il progetto potrebbe prendere forma solo il prossimo anno, in corrispondenza con il trentacinquesimo anniversario di The Legend of Zelda.

È chiaro che un attore come Holland potrebbe donare al personaggio di Link delle sfaccettature inedite, specie considerando che il protagonista dei vari episodi del franchise è quasi sempre muto.

Quanto invece alla possibile trama della serie, il materiale a disposizione è tanto e tutto di ottima qualità: vedremo cosa decideranno gli showrunner e se ci sarà davvero un accordo.