Xbox Series X e Series S, ecco la ripartizione dei preorder finora

Qual è stata la ripartizione fra i preorder di Xbox Series X e Xbox Series S? Secondo l'analista e insider Daniel Ahmad, la console più potente ha battuto quella più economica con un rapporto di 70 a 30.

Sappiamo che Xbox Series X è andata sold-out su Amazon negli USA, in UK e in Italia, nonché in Giappone, Corea del Sud e India, ma i dati riguardanti Xbox Series S ad oggi sono scarsi.

Secondo Ahmad, l'attuale ripartizione va inquadrata nell'ottica di un'utenza diversa rispetto a quella che vedremo nei prossimi mesi: sono più che altro gli hardcore gamer che puntano sulle prenotazioni per avere la nuova console al day one.

Tale categoria guarda certamente alle performance high-end di Xbox Series X che non al "compromesso" di Xbox Series S, pensata invece per chi vuole accedere all'ecosistema Microsoft spendendo poco.

La situazione dei preorder dovrebbe dunque rimanere questa, ma sarà interessante vedere nel periodo natalizio se il prezzo inferiore di Xbox Series S farà breccia fra padri di famiglia, casual gamer e target similari.

Based on a quick channel check, it looks like pre-order allocations for next gen Xbox were weighted 70 / 30 in favor of Series X at major retailers.

To be expected given pre-orders skew towards enthusiasts + Series S is pitched as all access / walk in / impulse buy.