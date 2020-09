Xbox Series X sold-out in Giappone, Corea del Sud e India: esaurita in pochi minuti

Xbox Series X è sold-out in Giappone, Corea del Sud e India: la console Microsoft è andata esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura dei preorder.

Dopo gli ottimi risultati fatti registrare su Amazon negli USA, in UK e in Italia, la piattaforma next-gen della casa di Redmond ha dunque segnato ulteriori colpi dal grande peso comunicativo.

Non è dato sapere quante unità fossero disponibili nei vari paesi, ma le tempistiche sono francamente impressionanti: in Corea del Sud, in particolare, il sold-out si è verificato dopo appena un minuto.

Il Giappone ha resistito di più, con intervalli dai 12 ai 17 minuti, mentre in India tutte le console sono terminate a 15 minuti dall'apertura delle prenotazioni.

Sembra inoltre che nei negozi nipponici sia andata a ruba anche Xbox Series S, il modello più economico della console che ha subito un taglio di prezzo all'ultimo momento.