Xbox Game Pass, settembre 2020: tre nuovi giochi disponibili per gli abbonati

Xbox Game Pass è protagonista di un nuovo aggiornamento per il mese di settembre 2020, con tre nuovi giochi disponibili per gli abbonati al servizio Microsoft.

Si tratta dei titoli annunciati alcuni giorni fa, ovverosia Warhammer: Vermintide II (console e xCloud), Night in the Woods (console, PC e xCloud) e Kathy Rain (PC).

Warhammer: Vermintide 2 è un frenetico e coinvolgente action game a base cooperativa ambientato nell'universo creato da Games Workshop. Al comando di quattro eroi, selezionabili da una rosa di cinque personaggi, dovremo affrontare orde di Skaven e tanti altri nemici per salvare il mondo.

Night in the Woods è invece un'avventura indie che racconta le vicende di Mae, una gatta antropomorfa che abbandona il college per tornare nella sua città natale ma la trova decisamente cambiata e decide di scoprirne i segreti.

Kathy Rain, infine, è un'avventura in pixel art con protagonista una studentessa di giornalismo impegnata a indagare sulla morte di suo nonno e su di una serie di strani eventi.