Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, nuovo trailer da Capcom per il TGS 2020

Monster Hunter Rise per Nintendo Switch è stato mostrato da Capcom con un nuovo trailer, realizzato in occasione dell'edizione online del Tokyo Game Show 2020.

In uscita sulla console Nintendo il 26 marzo 2021, Monster Hunter Rise presenta in questo video alcuni dei suoi personaggi e dei mostri a cui dovremo dare la caccia nel corso della campagna.

Come già riportato, questo episodio non si pone come uno spin-off bensì come un capitolo principale per il franchise, mosso dal potente RE Engine e caratterizzato da una mappa in stile open world.

Gli sviluppatori puntano a un frame rate di 30 fps su Nintendo Switch, ma senza caricamenti fra una zona dello scenario e l'altra: una caratteristica che avvicinerà il gioco al tanto apprezzato Monster Hunter: World.

Nei prossimi mesi Capcom presenterà nuove creature presenti in questo episodio, che punterà proprio sulla varietà dei mostri e su di un gameplay che cerca di accontentare sia i fan della serie classica che i novizi.