Fall Guys: skin di GRIS disponibile nel negozio, in collaborazione con Nomada Studio

Fall Guys: Ultimate Knockout ospita in questi giorni una nuova skin dedicata ad un videogioco diametralmente opposto, ma sempre pubblicato da Devolver Digital: GRIS. Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo, in questo rapido articolo.



Si tratta di una nuova collaborazione, precisamente tra Mediatonic (i creatori di Fall Guys) e il team di sviluppo di GRIS, Nomada Studio. L'affascinante e malinconica protagonista di GRIS dunque si trasforma, e diventa una caramella gommosa di Fall Guys, come capirete immediatamente dando un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata.

La skin di GRIS potrà essere acquistata nel negozio di Fall Guys solo per poco tempo, e probabilmente entro le prossime 48 ore sarà già sparita; in futuro, comunque, tornerà sicuramente. Il prezzo richiesto dagli sviluppatori è di 10 corone, 5 per la parte inferiore del costume e altre cinque per la superiore; le corone possono essere ottenute solo vincendo le partite del gioco, e tre vengono regalate nel pass stagionale.



Vi piace il costume? Una seconda immagine qui di seguito vi permetterà di cogliere immediatamente il riferimento principale della skin. E chissà, magari è arrivato anche il momento di recuperare la nostra recensione di GRIS.