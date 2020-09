YouTuber Boogie2988 ha sparato un colpo di avvertimento contro lo youtuber Frank Hassle

Lo youtuber Steven "Boogie2988" Williams ha sparato un colpo di avvertimento contro lo youtuber Frank Hassle, che si è presentato a casa sua al culmine di una vera e propria campagna d'odio durata settimane.

Le registrazioni dell'incidente, difficile da reperire online a causa delle linee guida di molti social network mostrano Hassle arrivare alla porta di casa di Williams, che non lo ha certo accolto a braccia aperte (del resto lui si è presentato con due dita medie alzate). I due hanno iniziato a litigare furiosamente. Williams, che aveva con sé una pistola, ha avvertito Hassle di allontanarsi dalla sua proprietà prima di sparare un colpo di avvertimento. Hassle ha risposto con una risata, chiedendogli se intendesse ammazzarlo sulla sua porta di casa. Williams ha continuato a chiedere ad Hassle di andare via, cosa che infine lo youtuber ha fatto. Ora il caso è diventato di competenza della polizia, che sta investigando sull'accaduto.

Hassle è noto per fatti del genere, tanto che pare fosse coinvolto attivamente nel subreddit /r/SamandTolki, fortunatamente chiuso, che veniva utilizzato proprio per organizzare campagne contro gli youtuber presi di mira. Boogie2988 era uno dei bersagli preferiti del gruppo.

I due si erano già confrontati in un'intervista tenuta con Keemstar, canale specializzato in gossip di YouTube, mentre pare che in un'altra intervista, non pubblicata, Williams avesse minacciato più volte di uccidere Hassle se si fosse presentato a casa sua.

Ok so I have to be careful what I say as this is now a criminal investigation. But I wanted to try to drive home the point that THIS IS NOT OK. do NOT come to a youtuber's house uninvited. do NOT make threats. Someone could have died.https://t.co/1ZkdKh5i4c