Ninja paga più tasse del Presidente Trump: 33.000 volte tanto

streamer @Ninja paid approximately 33,000 TIMES MORE in taxes than the president did

A quanto pare Ninja , probabilmente lo streamer più noto a livello mondiale, paga più tasse del Presidente degli Stati Uniti d'America, cioè del Presidente Trump . Come questo sia possibile non sta a noi insinuarlo (probabilmente avrete sentito dei recenti scandali), ma abbiamo dei dettagli degni di nota che potrebbero interessarvi. Un primo avviso, in tal senso, è giunto nelle scorse ore da hasanabi su Twitter: ha affermato che Ninja paga 33.000 volte tanto le tasse del Presidente Trump. Difatti quest'ultimo avrebbe pagato appena 750 dollari di tasse federali nel 2016 e nel 2017. Ninja avrebbe sborsato invece una somma nettamente superiore: 25 milioni di dollari . Difatti ha commentato lui stesso il post di hasanabi con "quasi accurato", o "accurato, all'incirca". Ma non sarà stato di certo questo il motivo che lo ha spinto a festeggiare , qualche settimana fa.

Il calcolo esatto, però, non è stato effettuato da Ninja: Tyler Blevins, cioè, non ha confermato ufficialmente di aver versato 25 milioni di dollari in tasse. Ci ha pensato invece tale Jake Lucky, che ha usato i dati i suo possesso per farlo al posto suo: se Trump ha pagato appena 750 dollari e Ninja ha confermato di aver versato 33.000 volte tanto, la matematica non è di certo un'opinione.



Da un lato un Presidente che per qualche motivo e in modi ancora da chiarire è riuscito ad evitare la tassazione, dall'altro uno streamer che grazie al mondo dell'intrattenimento e dei videogiochi guadagna cifre da capogiro. E rispetta la legge versando allo Stato quanto dovuto, ovviamente. Cosa ne pensate, di tutta questa vicenda?