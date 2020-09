PS5: il logo della console apparirà sulle copertine dei film 4K di Sony

Sony sta imprimendo il logo di PS5 sulle copertine delle edizioni 4K UltraHD dei suoi film. Il primo a goderne sarà una raccolta di tre film di Spider-Man, esclusiva di Amazon, che per 50 sterline contiene: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: Into The Spider-Verse.

Da notare che la data d'uscita della raccolta su Amazon UK è il 19 novembre 2020, ossia il giorno di lancio di PS5 in Europa e in altri territori. Difficile credere che sia un caso.

È come se Sony stesse preparando dei contenuti di lancio per la sua nuova console che la proiettino oltre la sfera videoludica, presentandola come una macchina multimediale a tutto tondo e dando così risalto al lettore ottico (non presente su tutte le versioni).

Sarà poi un caso che uno dei giochi di lancio di PS5 sia Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che nell'edizione Ultimate consente di rigiocarsi Marvel's Spider-Man in edizione rimasterizzata? Lo sottolineiamo perché Sony sembra puntare davvero moltissimo anche su Spider-Man per vendere la sua console. Del resto è uno degli eroi Marvel più amati in assoluto, nonché una delle sue licenze più forti, quindi che sia stato "assoldato", in un certo senso, non dovrebbe stupire più di tanto.