Super Dragon Ball Heroes, ecco quando vedere il prossimo episodio su YouTube

Super Dragon Ball Heroes sta tornando: si tratta dell'anime non canonico basato sul celebre franchise di Akira Toriyama, e soprattutto sull'arcade game disponibile esclusivamente su territorio nipponico. Eccezionalmente, il prossimo episodio potrà essere guardato su YouTube.



Sono informazioni che arrivano dall'account Twitter DbsHype, particolarmente informato quando si tratta di Super Dragon Ball Heroes. Apprendiamo quindi che il settimo episodio del nuovo arco narrativo verrà trasmesso domani, mercoledì 30 settembre 2020, in Giappone. Ciò avverrà in occasione dell'evento noto come Big Bang Mission Eve Festival.



Come vedere l'episodio dell'anime su YouTube? Semplicissimo: qui di seguito troverete il canale che si occuperà dello streaming, a voi non resterà che salvare questo articolo tra i preferiti e connettervi al momento giusto, quando verrà messo in onda. E cioè alle ore 11:30 del 30 settembre 2020, quando in Giappone saranno le 18:30.



Nel nuovo episodio di Super Dragon Ball Heroes Fu continuerà a mettere in atto il suo piano malvagio per dominare gli Universi: dovrebbe tornare in azione anche Vegeth, la fusione con gli orecchini potara di Goku e Vegeta. Ricordate, però, che tutto quello che vedrete è non canonico, quindi difficilmente ripetibile in Dragon Ball Super o nei prossimi film del franchise.