One Piece x Bleach, Zoro e Grimmjow si fondono insieme in questa fanart

One Piece e Bleach sono due dei manga (e anime) più noti e apprezzati di tutti i tempi: il secondo si è già concluso qualche anno fa, mentre One Piece (se tutto va bene) raggiungerà il capitolo 1000 del manga entro il 2020. Ma cos'altro hanno da spartire? Una fusione tra due personaggi.



Un artista talentuoso ha pensato bene di fondere tra loro Zoro di One Piece e Grimmjow di Bleach, dando vita a... beh, il risultato della fusione non ha un nome, ma conserva i tratti ora dell'uno ora dell'altro. Per esempio, di Grimmjow restano l'abito principale da Arrancar, il buco iconico, il colore dei capelli (azzurro) e la maschera sul lato del volto; ma occhi e spade sono quelli di Zoro, così come anche i lineamenti del volto.



Un'occhiata alla fanart dovrebbe rendere meglio l'idea: