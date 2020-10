Bugsnax su PS5, in video i primi 31 minuti dell'esclusiva console

Bugsnax è uno dei giochi di lancio per PS5 e si è mostrato in un lungo video di gameplay pubblicato in esclusiva da GameSpot, che mostra i primi 31 minuti del gioco, catturati in questo caso da PC, trattandosi di un'esclusiva console ma cross-gen e in uscita anche su Windows.

Chiaramente si tratta di un video contenente spoiler , mostrando tutta la prima parte di Bugsnax, dunque chi non vuole anticipazioni eviti di vederlo, ma per tutti gli altri può essere interessante per scoprire qualcosa di più su questo strano titolo che ha catturato alquanto l'attenzione, essendo anche uno dei primi giochi annunciati per PS5.

Si tratta di un gioco dal look allegro e spensierato, ma che potrebbe nascondere qualche aspetto più profondo e anche oscuro di quanto si possa pensare da una prima occhiata superficiale. Come dimostra il filmato in questione, Bugsnax è caratterizzato da una storia piuttosto sviluppata e sostenuto da dialoghi con i numerosi personaggi che non sono propriamente improntati sullo stile faceto e infantile che si potrebbe pensare, guardando solo alle immagini.

Il video di gameplay è commentato da Philip Tibitoski del team Wild Horses e da Phil Hornshaw di GameSpot e mostra soprattutto il primo arrivo nell'isola di Bugsnax, con l'incontro con la particolare ambientazione e i suoi 14 abitanti. Lo scopo principale sembra essere quello di raccogliere i 100 bugsnax disseminati all'interno dell'isola aiutando gli abitanti e risolvendo vari enigmi, ma l'avventura è più stratificata di quanto si possa pensare.

Il fine principale della storia sarà dunque, invece, risolvere il mistero di cosa sia accaduto al leader dell'isola, Elizabeth Megafig, e scoprire tutta la storia che si cela dietro la facciata dell'isola.