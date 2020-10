Fortnite, skin di John Wick disponibile per l'acquisto per pochissimo tempo

Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è dedicato completamente ai supereroi della Marvel, ma per un assassino c'è sempre posto: e così la skin di John Wick torna disponibile dopo mesi e mesi di assenza nel negozio di gioco.



Il set di John Wick può quindi essere acquistato già nella giornata di oggi, domenica 11 ottobre 2020, ma per pochissimo tempo. Probabilmente già da domani sparirà dal negozio, lasciando il posto a qualche altra skin: dunque valutate con attenzione l'acquisto, considerando che la prossima volta che tornerà sarà probabilmente nei primi mesi del 2021.



Passiamo dunque ai prezzi: la skin John Wick può essere acquistata in cambio di 2000 V-buck, cioè di 20 euro esatti (ha con sé uno zainetto a tema). La versione femminile del set è invece Sofia, che per qualche motivo costa anche di meno: 1500 V-buck, cioè 15 euro. Per completare il set vi servirà comunque il martellone Slitta Semplice, un piccone da 500 V-buck (5 euro). E questo è quanto, perché non sono presenti deltaplani di sorta, al più una copertura abbastanza anonima.

He's the one you send to take down the Boogeyman.

Get the John Wick Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/PdhnJYusCi