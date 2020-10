Metroid Prime 4 sarà più incentrato su storia e narrazione rispetto ai precedenti?

Metroid Prime 4 potrebbe concentrarsi in maniera più decisa su storia e narrazione rispetto a quanto la serie abbia fatto in precedenza, in base a quanto emerso da alcuni annunci di lavoro da parte di Retro Studios.

La serie Metroid Prime, o Metroid in generale, ha sempre creato una propria narrazione più di stampo ambientale basandosi soprattutto sulle atmosfere e sulla scoperta di documenti ed elementi di storia calati direttamente all'interno dell'esplorazione, di fatto costruendo il proprio racconto in maniera fortemente legata al gameplay.

Una certa digressione, da questo punto di vista, si è avuta forse con Metroid: Other M da parte di Team Ninja, che introduceva per la prima volta delle scene d'intermezzo propriamente narrative, ma nonostante la presenza di un lore complesso e di vere e proprie storie, i capitoli principali si affidavano soprattutto a pochissimi dialoghi e tanta interazione tra Samus Aran, gli scenari e i nemici per costruire la propria narrazione.

Con Metroid Prime 4 si potrebbe invece assistere a una maggiore attenzione alla narrazione di stampo classico, considerando che Retro Studios, il team responsabile dello sviluppo, ha pubblicato annunci per la ricerca di persone incaricate a lavorare su questo elemento.

In particolare si parla di artisti per lo storyboard in grado di "aiutare a definire le scene emotive che possano coinvolgere il pubblico" e "esplorare scene innovative ed interessanti che possano elevare la narrazione", tra i dettagli emersi nella descrizione del lavoro.

Questo non significa necessariamente che Metroid Prime 4 debba affidarsi a una narrazione più standard, ma sembra che l'attenzione su questo comparto sia piuttosto alta, cosa che potrebbe stridere alquanto con lo spirito classico della serie. In ogni caso, si tratta al momento solo di supposizioni a partire dalle assunzioni effettuate da Retro Studios.

Proprio su quest'ultime, è emerso che il team ha assunto il director di Warhawk come capo sviluppo, oltre ad aver reclutato in precedenza un veterano di Call of Duty: Black Ops.