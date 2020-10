Ferrari Hublot Esports Series: stasera si corre a Zandvoort la seconda gare

Ferrari Hublot Esports Series, il torneo esport ufficiale del cavallino rampante che dà la possibilità di farsi notare dalla Ferrari Driver Academy, stasera torna in pista col secondo adrenalinico appuntamento. I professionisti e gli amatori si daranno battaglia tra le curve di Zandvoort, l'affascinante circuito cittadino Olandese.

A partire dalle 19:45 avremo la possibilità di vivere in diretta sui canali social del torneo o sul nostro canale Twitch tutte le emozioni di questo secondo appuntamento. La prima gara che si è corsa la scorsa settimana all'Autodromo di Monza e non ha lesinato in spettacolo. Ecco tutti i risultati di questa adrenalinica tappa.

Per chi non lo sapesse le competizioni saranno divise tra pro-player e amatori. Saranno ventiquattro, tra professionisti e personalità conosciute, i giocatori chiamati a competere nella Pro Series. I migliori si scontreranno nelle fasi finali di novembre contro i più veloci piloti della categoria AM Series, ovvero i migliori tra gli appassionati che hanno partecipato alle gare di qualifica a settembre.

Ecco il Calendario gare:

4 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Monza - corsa



11 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Zandvoort;



18 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Nürburgring;



25 Ottobre 2020: Campionato PRO Series e Campionato AM Series - Circuito di Spa Francorchamps;



6-7 Novembre 2020: Finali PRO & AM Series

Le dirette di tutte le gare del Ferrari Hublot Esports Series possono essere seguite sui Canali Ufficiali Twitch, Youtube e Facebook (in questa pagina potrete trovare tutti i collegamenti), e si avvalgono del commento di Nicki Shields, già conosciuta dal grande pubblico grazie al FIA Formula E Championship, e di Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing e voce ufficiale di realtà affermate come Sro Esports e Race Department.

O, se fosse più comodo, le gare partiranno dalle 20 direttamente nel player qui sotto.