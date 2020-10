Genshin Impact bandito in Belgio per gioco d'azzardo, ma solo su PS4

A causa delle legislazione belga, che equipara le casse premio al gioco d'azzardo, Genshin Impact, il gioco di ruolo d'azione cinese che tanto sta facendo parlare di sé per la somiglianza a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è stato bandito dalla nazione e risulta inaccessibile... ma solo su PS4.

La stranezza è che il gioco risulta normalmente scaricabile per Android e PC, senza alcuna restrizione. Anzi, i giocatori ricevono anche le pubblicità di Genshin Impact con tanto di link per il download sui loro social, per aggiungere danno alla beffa.

La legislazione belga in merito alle casse premio è una delle più virtuose d'Europa, se non fosse che non viene applicata a tutti i titoli che le comprendono. Molto rumore fece il blocco dei FIFA points, la moneta del FUT, così come la rimozione dei giochi mobile di Nintendo, ma in linea di massima l'applicazione della legge sembra essere stata davvero frammentaria, probabilmente per la difficoltà a monitorare l'intero mercato dei videogiochi.

Oltretutto per scaricare Genshin Impact in Belgio pare che basti farsi un account PSN estero, quindi la limitazione risulta davvero debole.