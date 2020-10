Genshin Impact: 5 consigli per chi vuole giocarlo senza spendere

Genshin Impact ha sorpreso tutti, mescolando meccaniche da gacha a una struttura estremamente aperta e a un gameplay ben più divertente delle aspettative. Ora che milioni di giocatori lo stanno provando, ecco qualche consiglio per goderselo senza dover necessariamente spendere un quattrino.

Non buttate via le vostre risorse Genshin è un gacha alquanto particolare. All'inizio il titolo scorre senza problemi, sommergendo il giocatore di risorse e cose da fare, e apparendo quasi del tutto distaccato dalla struttura free to play. Attenzione però: dopo un tot le cose cambiano, e la struttura da gacha si fa sotto rallentando la progressione, il potenziamento dei personaggi, e spingendo i più verso gli acquisti. Cercate quindi di non bruciare troppo velocemente le vostre risorse all'inizio, spendendo mora qua e là o consumando artefatti per potenziarne altri di basso livello; il gioco ha un sistema di sviluppo molto elaborato che richiede materiali per potenziare armi, poteri dei personaggi e gli artefatti appena citati. In particolare questi ultimi sono una valuta preziosa, e vi consigliamo di tenerli per quando troverete set almeno di rarità quattro, da potenziare al più presto se particolarmente adatti al personaggio usato. Inoltre, per completare le istanze e ottenere ricompense dai boss, è necessaria una valuta speciale chiamata Original Resin, che si rigenera durante il corso della giornata. Vi sono delle lune che la rigenerano parzialmente ottenibili avanzando nella storia, e vi consigliamo di consumarle solo a livelli avventura avanzati, quando le ricompense dei boss iniziano ad essere seriamente rare (o avete necessità di specifici materiali).

Non preoccupatevi di fare wish multipli Le percentuali di ottenimento degli eroi in Genshin non sono particolarmente eccezionali. Il gioco ne regala una manciata, ma per ottenere quelli più forti l'unico modo è avere una gran fortuna nei tiri di dado durante i wish. Esiste però un sistema di pietà di fondo, che garantisce il ritrovamento di oggetti o eroi sopra una certa rarità ogni tot lanci. Se dopo nove lanci non trovate oggetti rari, il decimo sarà sempre un quattro stelle o superiore, mentre dopo novanta lanci dovreste avere la garanzia assoluta di un cinque stelle. Fare lanci singoli o dieci alla volta non cambia nulla, ma attenzione: i wish potrebbero essere legati ai singoli banner, e non sembra esserci un contatore nel gioco, quindi tenete a mente dove li spendete.

Gli elementi sono fondamentali Il sistema elementale di Genshin Impact non è lì per bellezza: usare elementi specifici porta ad ottenere bonus enormi ai danni o effetti estremamente utili in battaglia, e combinare certi eroi in un team garantisce benefici ulteriori. Vi sono wiki che spiegano bene gli effetti, ma tenete a mente che fuoco più elettricità, o elettricità più ghiaccio, sono ottimi modi per fare molti danni, che acqua più ghiaccio applicano congelamento e provocano un effetto di rottura che aumenta i critici con spadoni o elemento geo, e che l'elemento vento amplifica tutti gli altri rendendo certi personaggi assolutamente devastanti in un team multielementale. Ah, avere due personaggi dello stesso elemento offre altri bonus passivi: due guerrieri di fuoco ad esempio aumentano i danni, mentre due elettrici la velocità di caricamento dei poteri. Sperimentate. Al momento Geo sembra essere l'elemento più debole del gruppetto purtroppo, ma pare che gli sviluppatori intendano potenziarlo, ed è comunque utile per spezzare corazze e scudi.

Esplorate e fate le daily Quando la progressione del gioco rallenta è facile rimanere senza quest da completare per un bel po' di tempo (l'ultima quest principale della campagna, per ora incompleta, è ad AR 29, con solo altre tre quest slegate dalla storia principale ai livelli successivi). In questi tempi morti esplorare il mondo di gioco è fondamentale per recuperare forzieri, risolvere enigmi, e ottenere qualche materiale utile per potenziare armi e personaggi dalle istanze spendendo la resina accumulata. Anche raccogliere minerali e piante può risultare importante per ascendere gli eroi e le armi, quindi non trascurate la cosa. Ogni giorno consumate un po' del vostro tempo almeno per fare le quest giornaliere della gilda degli avventurieri per un bel boost di esperienza, e puntate ai materiali che vi servono. In men che non si dica arriverete ai livelli avventuriero necessari per continuare la storia, e ottenere un'altra bella manciata di risorse extra.