Machine Games compie 10 anni e Bethesda mette in sconto Wolfenstein

Machine Games, lo studio che ha riportato in auge la serie di Wolfenstein compie 10 anni. Per festeggiare questo traguardo dello studio svedese, Bethesda ha deciso di mettere in sconto tutti i sui giochi su tutte le piattaforme.

Machine Games è nata nel 2009 da un'idea di sette ex-dipendenti di Starbreeze Studios, tra i quali troviamo il fondatore Magnus Högdahl. Dopo diverse idee che non sono andate in porto, le fortune dello studio sono iniziate con l'accordo stretto con Bethesda per ridare vita alla serie di Wolfenstein.

Da qui 10 anni di successi, che si festeggiano a partire da oggi.

Ecco il messaggio che publisher ha pubblicato per celebrare l'evento.

Questo mese festeggeremo 10 anni di MachineGames! Questo significa dieci anni di azione esplosiva ammazza-nazisti con una sana dose d'introspezione. Dieci anni a impugnare doppie armi, cavalcare Panzerhund e brandire accette.

E quale modo migliore per festeggiare questa importante data che grosse offerte su tutti i titoli di MachineGames? Per tutto il mese di ottobre, il catalogo di Wolfenstein di MachineGames sarà scontato su tutte le piattaforme per cui sono disponibili i giochi.

Ecco l'elenco dei giochi in offerta, la data e le piattaforme sulle quali trovare questi sconti:

XBOX: 13-20 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack - 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order - 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood - 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus - 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection - 60% di sconto

STEAM: 8-12 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack - 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order - 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood - 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus - 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass - 33% di sconto

Wolfenstein: Youngblood - 35% di sconto

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition - 50% di sconto

Wolfenstein: Cyberpilot VR - 50% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection - 46% di sconto

PLAYSTATION: 30 SETTEMBRE - 14 OTTOBRE

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 67% di sconto

PLAYSTATION: 14-28 OTTOBRE

Wolfenstein: The New Order - 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood - 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus - 50% di sconto

Wolfenstein: Youngblood - 50% di sconto

SWITCH: 10-17 OTTOBRE