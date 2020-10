Giochi PS4, Remothered: Broken Porcelain e i titoli della settimana (12 ottobre 2020)

La nuova settimana del 12 ottobre 2020 è cominciata, e noi siamo qui - puntuali come un orologio - per fare il punto della situazione circa tutti i giochi PS4 in arrivo nei prossimi sette giorni. Pronti per sapere quanti soldi spenderete? Forse preferireste non saperlo, ma tant'è...



Tra i giochi in uscita della settimana spicca sicuramente la produzione italiana nota come Remothered: Broken Porcelain. "Broken Porcelain introduce diversi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, soprattutto in termini di gameplay e narrazione, che infondono nuova vita ai personaggi e consentono di raggiungere un livello di coinvolgimento senza precedenti in questa inquietante avventura, sia ai nuovi fan che ai fedeli della serie". Il provato di Remothered: Broken Porcelain è già disponibile sulle nostre pagine, buona lettura.



Il 15 ottobre 2020 sarà poi il turno di This is the Zodiac Speaking: è un gioco investigativo a base narrativa basato sulla storia di Zodiac, il famoso killer americano esistito realmente e mai catturato. L'avventura presenta un gameplay in single player misto tra sessioni di indagine e altre in stile stealth, ponendoci all'interno della storia basata sugli eventi reali.



Qui di seguito, in pratico elenco, vi riportiamo tutti i giochi in uscita su PS4 della settimana del 12 ottobre 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.