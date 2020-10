Godfall, Devil May Cry 5 e Balan Wonderworld per PS5 in questi 40 minuti di gameplay

Su YouTube è comparso un lungo video di gameplay di 40 minuti nel quale si mostrano alcuni dei giochi di prima generazione di PS5 in azione. Si tratta di Godfall, Devil May Cry 5 e Balan Wonderworld, catturati nella loro versione next-gen.

A fare e catture è stato il canale YouTube giapponese 2Bro Entertainment, uno dei pochi fortunati ad avere la possibilità di lavorare già con la console next-gen di Sony. Grazie al suo lavoro, però, possiamo vedere in azione l'action GdR Godfall pubblicato da Gearbox, la remastered del bellissimo hack'n'slash di Capcom Devil May Cry 5: Special Edition e Balan Wonderworld, uno spettacolare gioco di piattaforme di Square Enix.

Oltre al comparto grafico, nel video è possibile anche notare come i tempi di caricamento siano enormemente accorciati grazie alla velocità dell'SSD. In questi giorni si sono scoperti tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di PS5. Per esempio abbiamo scoperto che God of War su PS5 potrebbe girare a 60 fps grazie al Game Boost.

Cosa ve ne pare della resa di questi giochi?