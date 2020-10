Xbox Series X: mostreremo i giochi in diretta su Twitch a partire dalle 15

Oggi mostreremo in diretta i giochi di Xbox Series X! In diretta sul nostro canale di Twitch, a partire dalle 15, Francesco Serino e Pierpaolo Greco mostreranno per la prima volta due giochi next-gen, che al momento non vi possiamo annunciare.

L'appuntamento, però, è di quelli imperdibili: sarà la prima volta che potremo vedere in azione la console di nuova generazione di Microsoft, oltretutto con i primi giochi che sono in grado di sfruttarne pienamente la potenza. Pierpaolo Greco e Francesco Serino, infatti, non mostreranno come funzionano i giochi in retrocompatibilità, ma due esperienze pienamente di nuova generazione, il primo piccolo assaggio di quello che sarà il gaming a partire dal 10 novembre 2020.

Un appuntamento, quindi, imperdibile. A partire dalle 15 avremo due ore per rispondere anche a tutte le vostre curiosità su Xbox Series X, sui giochi che mostreremo o sulla nuova generazione in generale.

Potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!