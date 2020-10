Fortnite: come ottenere 80 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 12 ottobre 2020

Nella giornata di oggi, lunedì 12 ottobre 2020, gli sviluppatori di Epic Games daranno la possibilità ai giocatori di ottenere 80 V-buck gratis tramite la modalità PvE del proprio titolo, Fortnite Salva il Mondo. Un'occasione discretamente notevole, considerando che potreste usarli per l'acquisto delle skin di Halloween 2020 di Battaglia Reale.



Vediamo allora la procedura da seguire per ottenere tutto quanto. I primi 50 V-buck, ad esempio, li avrete semplicemente effettuando l'accesso giornaliero a Fortnite Salva il Mondo: a quel punto Epic Games vi assegnerà una missione da completare in qualsiasi momento, la cui ricompensa consiste appunto in 50 V-buck (100 V-buck in caso di enorme fortuna).



Gli altri 30 V-buck andranno invece ottenuti presso la missione di Tavolaccia nota come Ripara il rifugio, dalla potenza consigliata pari a 23 e in Periferia autunnale. Questa è una sfida a tempo limitato, vuol dire che resterà disponibile solo entro la notte tra il 12 e il 13 ottobre 2020: dunque sbrigatevi.