Fortnite e Halloween 2020, Epic Games sta già lavorando alle nuove skin?

Halloween 2020 si avvicina, e Fortnite Battaglia Reale si prepara a dovere: sin dal lancio sul mercato, il momento più inquietante e pauroso dell'anno è stato l'ideale per proporre nuove skin a tema, rigorosamente in vendita in cambio di denaro reale o V-buck.



Veniamo dunque al punto: Epic Games sta già lavorando alle nuove skin di Halloween 2020 per Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. A notificarlo non sono stati però gli sviluppatori, ma i soliti leaker, tra tutti HYPEX (le volte in cui si è sbagliato, lo ricordiamo, si contano sulla punta delle dita). I costumi dello scorso anno stanno già tornando nel negozio di gioco, quelli inediti probabilmente debutteranno a partire dalla metà del mese di ottobre 2020.



Ma non è tutto, perché probabilmente arriveranno anche degli NPC a tema, in occasione dei Fortnitemares 2020. Epic Games starebbe lavorando ad una nuova versione di Mida, personaggio molto importante di Fortnite Capitolo 2, che occuperà una determinata area dell'isola per ora sconosciuta. Oltre a Mida, arriveranno anche degli scagnozzi fantasma degli Spettri in alcuni luoghi: questi ultimi avranno in dotazione il lanciarazzi delle zucche. Si tratterà dunque di introduzioni ad hoc per Halloween 2020.



Ne sapremo probabilmente di più la prossima settimana, quando verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4. Intanto voi siete pronti all'Halloween del Battle Royale di Epic Games?

Unfinished NPCs most likely for Fortnitemares, thanks to @intercelluar for bringing this to my attention!

Midas (Maybe another version of him):

- Has a Gold Scar, probably a placeholder

- Has 100 HP & 350 Shields

Ghostly Ghost Henchman

- Has an AR, Pump, SMG or Pumpkin Launcher